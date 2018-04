Les Petits chanteurs du Mont-Royal en concert à l’église de la Nativité

Crédit photo : sylvaingonthier.com, photographe

À l’occasion du 10e anniversaire de la Fondation Liette-Turner, les Petits chanteurs du Mont-Royal et le Chœur de La Prairie présenteront un concert à l’église de la Nativité, le 21 avril.

«Les deux chœurs invités ont réservé un répertoire de choix. Ils vont notamment interpréter des œuvres de Leonard Cohen, Gilles Vigneault, ainsi que des extraits du célèbre Carmina Burana de Carl Orff», a fait savoir Albert Juneau, président de la Fondation Liette-Turner.

Les billets réguliers sont offerts à 20$ et à 10$ pour les enfants de 12 à 18 ans. Ceux dans la section VIP sont vendus à 100$. On peut se les procurer via le site de la Fondation fondationlietteturner.org ou au 514 214-8812. Ils sont aussi disponibles à la Caisse Desjardins de La Prairie, aux bureaux de la Société d’histoire de La Prairie, ainsi qu’au presbytère de la paroisse de la Nativité. Le concert débute à 19h30.

À propos de la fondation

Créée en 2008, la fondation Liette-Turner œuvre à la promotion de la musique et du chant choral auprès des jeunes. Cette dernière a mis en place de nombreux partenariats avec les écoles, les municipalités et les milieux communautaires dans le but de soutenir le chant choral et d’en faire un outil d’épanouissement personnel. Au fil des années, la Fondation a appuyé une quinzaine d’initiatives impliquant des centaines de jeunes choristes et un investissement de près de 50 000$.