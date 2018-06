Petits jardiniers à l’oeuvre à Delson

Crédit photo : Gracieuseté

Des élèves des écoles Louis-Lafortune, des Cheminots et John Adam ont fait l’étalage de leur pouce vert afin d’aménager 40 boîtes à fleurs sur la rue du Collège, le long de la piste multifonctionnelle à Delson, le 29 mai.

Ce projet d’initiation au jardinage et à l’horticulture permettra de sécuriser leurs déplacements. Il a été réalisé en collaboration avec la Société d’horticulture et d’écologie de Delson.

Des membres du conseil municipal et des employés de la Ville étaient également présents pour encourager et aider les élèves à réaliser ce projet d’embellissement qui profitera à tous.

«Nos jeunes représentent l’avenir de notre communauté. Il est important de leur montrer, dès leur jeune âge, à prendre soin de leur milieu de vie et à s’impliquer», a dit le maire Christian Ouellette.

En lice à un concours

Ce projet de bacs à fleurs est en lice au concours «Du jardin dans ma ville», réservé aux municipalités Fleurons du Québec. Le grand prix est le remboursement des frais associés jusqu’à concurrence de 15 000$.

Un autre projet de la Ville de Delson est aussi en lice, soit une création horticole urbaine composé de légumes, fines herbes, petits fruits et fleurs comestibles au parc Wilfrid-Boardman. Il sera mené encore une fois par la Société d’horticulture et d’écologie, en collaboration avec la Maison des jeunes et la Ville.

«La récolte servira aux jeunes de la MDJ et aux familles, aux repas cuisinés par la MDJ, à la cuisine collective et autres», est-il écrit dans la description du projet.

La Municipalité de Saint-Mathieu s’est aussi inscrite au concours. Elle désire aménager un terrain lui appartenant sur la rue Principale, dans l’emprise d’Hydro-Québec, bordée par une route et la rivière de la Tortue.

«Cet aménagement permettrait de consolider davantage le potentiel des parcs et espaces verts de la Municipalité afin d’atteindre la norme de 2,5 hectares par 1 000 habitants tel que suggérée par la Santé publique de la Montérégie», écrit la Municipalité dans son bulletin de candidature.

Pour voter, il suffit de se rendre sur le site du concours, d’ici le 3 septembre, et cliquer sur son projet préféré.