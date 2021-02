Pharmascience à Candiac se classe parmi les Meilleurs employeurs du Grand Montréal

Pharmascience et son usine de Candiac se sont taillé une place au palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal 2021. La liste de cette a été dévoilée le 9 février par Mediacorp Canada, organisatrice du projet annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada, et comprend 60 employeurs du Grand Montréal.

Comptant près de 1500 employés au Québec, le producteur pharmaceutique s’est distingué grâce à ses modalités de travail flexibles, comprenant le télétravail, des options de semaines de travail raccourcies ou compressées et des journées de congé personnelles payées qui peuvent être demandées au besoin.

Les éditeurs de Mediacorp ont également apprécié ses programmes de reconnaissance des performances exceptionnelles de ses employés ainsi que de leurs années passées dans l’entreprise.

Le palmarès a finalement souligné le fait que Pharmascience investit dans l’éducation des générations actuelles et futures avec des subventions aux frais de scolarité pour les employés qui suivent des cours liés à l’emploi et des bourses scolaires pour les enfants des employés (jusqu’à 2500$ par enfant).

«La dernière année a été éprouvante sur les plans émotionnel, physique et mental, affirme Kristina Leung, rédactrice en chef du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada. Mais les organisations ont travaillé rapidement et sans relâche pour fournir un soutien essentiel aux employés afin d’atténuer les préoccupations pressantes et de contribuer à un effort collectif plus vaste en ce qui concerne l’intervention du Canada en réponse à la pandémie.»

Le concours des Meilleurs employeurs de Montréal, qui en est à sa 16e année évalue les entreprises selon leur lieu de travail physique; leur climat professionnel et social; leurs services de santé, rémunération et avantages sociaux; les vacances et autres congés offerts; leurs communications avec les employés; leur gestion du rendement; la formation et le perfectionnement offerts; et leur engagement dans la collectivité.