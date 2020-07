Photos en rafale: un truc facile pour des images parfaites sur iPhone

Quand vient le temps de prendre une photo avec son iPhone, un truc facile pour être certains d’avoir le meilleur cliché possible est de faire une rafale de photos. Nous vous expliquons comment en faire avec votre iPhone.

Certains sujets sont plus faciles à prendre en photo que d’autres. Un groupe ou des enfants par exemple ce n’est pas toujours évident.

Ça grouille, ça bouge, certains ont les yeux fermés ou ils n’ont pas souri à temps après que l’on ait dit: cheeze!

Un moyen de s’assurer rapidement que l’on prendra une bonne photo sans devoir recommencer plusieurs fois est simplement de faire une rafale de photo.

Comment faire une rafale de photos sur iPhone

Le principe de la rafale de photos est simple, plusieurs photos sont prises en l’espace de quelques secondes. On peut ensuite choisir quelles images on préfère dans le lot.

Pour faire une rafale de photos sur un iPhone, il suffit de:

Ouvrir l’application: Appareil Photo Sélectionner l’option: Photos Laisser son doigt enfoncer sur le cercle ou glisser son doigt vers la gauche à partir du cercle Relâcher son doigt pour cesser la rafale

Voici comment faire une rafale de photos sur son iPhone et sélectionner ses clichés favoris.

Une fois la rafale de photos faites, pour choisir ses clichés, il faut:

Aller dans l’application: Photos Sélectionner la rafale que l’on a prise Appuyer sur l’option: Sélectionner Cliquer sur les photos que l’on aime Peser sur: Ok Choisir entre: Tout conserver ou Conserver en favoris

Et voilà! On peut à présent toujours réussir ces photos avec son iPhone sans craindre de devoir recommencer si on a manqué un cliché.

Comment masquer nos photos sur un iPhone ou iPad

Devenez un vrai cinéaste amateur avec ce stabilisateur multifonction

Article publié sur francoischarron.com le 01 juillet 2020