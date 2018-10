Pierre-Yves McSween discute finances avec la Chambre de commerce

Crédit photo : Gracieuseté

Plus de 130 personnes ont assisté à la conférence En as-tu vraiment besoin? du professeur, chroniqueur et CPA, Pierre-Yves McSween, le 23 octobre, à la Plaza Rive-Sud à La Prairie. L’événement, présenté par Gravité Média, était organisé par les Chambres de commerce du Grand Châteauguay et Royal Roussillon. Les participants ont pu échanger et réseauter avant la conférence autour de bouchées et cocktail.