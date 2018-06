Piéton heurté par un véhicule à Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Un piéton a été heurté par un véhicule à la hauteur du 19, rue Saint-Pierre à Saint-Constant, le lundi 4 juin, en fin de journée.

« Ses blessure sont mineures, a dit le lieutenant Gagné, de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Il a été conduit à l’hôpital. »

Il n’a été en mesure de fournir aucun détail sur les circonstances de l’accident ni de dévoiler l’âge de la victime.

De leur côté, les pompiers sont intervenus brièvement.

« Quand nous sommes arrivés, le piéton était déjà étendu au sol et les ambulanciers l’ont pris en charge tout de suite après leur arrivée. Notre intervention n’a pas duré plus de cinq minutes », a dit Claude Rousseau, de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Plus de détails à venir.