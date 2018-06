Des pissenlits et de l’ortie pour contrer les jus sucrés

Des entrepreneurs de la région ont redonné à des herbes mal-aimées leurs lettres de noblesse avec des breuvages biologiques, peu caloriques et moins sucrés que les autres boissons sur le marché.

Pascal Francoeur, Francesco Mancuso et Leila Kairns sont derrière la tisane froide TheHealTEA. Il s’agit d’un clin d’œil au mot healthy qui réfère à l’expression «bon pour la santé». Les trois amis dans la trentaine ont lancé les trois variantes de leur produit liquide, à base notamment de pissenlit, d’ortie et de romarin. Ils ont présenté leurs boissons au public pour la première fois lors de l’Expo Manger santé et vivre vert en mars.

«On avait peur que les gens nous trouvent bizarres avec nos ingrédients, mais la réception a été très bonne, raconte Mme Kairns. On ne voulait quand même pas trop sortir des sentiers battus en proposant le gingembre, puisque c’est connu. Mais on ne penserait pas de prime abord utiliser le pissenlit et l’ortie.»

Sur le territoire du Reflet, les breuvages TheHealTEA sont disponibles seulement à la boutique Ça coule à flots à La Prairie. Les propriétaires aimeraient que leurs produits se retrouvent bientôt dans les frigos des dépanneurs pour concurrencer les autres prêt-à-boire.

«Notre idée est venue d’un manque sur le marché. Quand on regarde l’offre dans les dépanneurs, il y a de l’eau, des boissons et des jus très sucrés. On s’est demandé ce qu’on pouvait mettre sur le marché qui allait répondre à nos envies de boire quelque chose de santé et goûteux», explique la résidente de Saint-Mathieu.

Les tisanes ne contiennent ni de théine ni de caféine.

«On voulait un produit qui peut être aussi consommé par les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, etc. On donne des jus sucrés à nos enfants et après on se demande pourquoi ils sont hyperactifs ou en mauvaise santé», déplore-t-elle.

User des forces de chacun

Le trio d’entrepreneurs a misé sur les forces de chacun pour démarrer son entreprise. M. Francoeur œuvre dans le domaine de la construction, ce qui lui permet de gérer le transport des marchandises et la comptabilité. De son côté, M. Mancuso est propriétaire d’un restaurant à Longueuil et a déjà commercialisé une sauce servie dans son menu. Quant à Mme Kairns, elle a notamment été représentante pour une entreprise nationale de produits pour le corps. La femme de 36 ans se dit passionnée de cuisine biologique et s’intéresse aux vertus médicinales des plantes. Ses deux acolytes lui ont partagé leur idée de concocter des tisanes froides.

«J’avais l’impression qu’ils avaient créé l’entreprise pour moi!, lance-t-elle en riant. Ils m’ont demandé conseil pour le sucre, par exemple. J’ai proposé le sirop d’érable parce que c’est le meilleur sucre local.»

Pas un médicament

Même si le mot heal (guérir) se trouve dans le nom de la compagnie, les produits ne prétendent pas guérir les clients pour autant, précise Mme Kairns.

«Ce sont des tisanes qu’on boit parce qu’on a envie de s’hydrater et non parce qu’on veut soigner quelque chose. Les plantes ont des vertus, certes, mais on ne prétend absolument pas guérir qui que soit avec nos boissons. Ce sont des tisanes qui font du bien», dit-elle.

Pour l’instant, les breuvages sont embouteillés chez un producteur de moût de pomme à Sherbrooke, mais l’entreprise aimerait éventuellement ouvrir sa propre usine de production, indique la résidente de Saint-Mathieu.

Défi OSEntreprendre

Les tisanes TheHealTEA ont remporté le premier prix dans la catégorie bioalimentaire au Défi OSEntreprendre, volet entreprise, le 5 avril, à Candiac.

Trois variantes

-ReseTea, à base de pissenlit et de menthe;

-ThirsTea, faite d’ortie et de romarin;

-GingerTea, composée de gingembre et de camomille.