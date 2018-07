Une place de stationnement à l’origine d’une agression au poivre de Cayenne

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les policiers ont arrêté deux jeunes hommes en lien avec une agression armée survenue le samedi 7 juillet, vers 15h25, à Sainte-Catherine. Une place de stationnement pour visiteurs d’un immeuble à logements du boul. Saint-Laurent serait au cœur du conflit.

D’après la Régie intermunicipale de police Roussillon, un homme de 47 ans a été aspergé de poivre de Cayenne et frappé, après une empoignade verbale avec deux jeunes hommes.

«Le véhicule des deux suspects était garé dans une case de stationnement pour visiteurs et ils ne voulaient pas quitter. L’homme et les occupants du véhicule se sont disputés et c’est à ce moment que l’agression est survenue», indique l’agent relationniste Raphaël Émond-Fiset.

Les suspects ont pris la fuite à bord du véhicule. Ils ont été arrêtés sur la rue Soucy à Delson un peu plus tard en après-midi. Le conducteur âgé de 23 ans et le passager âgé de 18 ans comparaissent au palais de justice de Longueuil aujourd’hui, le lundi 9 juillet.

«Ils font face à des accusations de voies de fait armées, possession d’une arme prohibée et possession de monnaie contrefaite», informe le policier.

Une femme prenait également place dans le véhicule, mais aucune accusation n’a été déposée contre elle. Quant à la victime, elle a subi des blessures mineures au visage, précise-t-il.