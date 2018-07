La plage du RécréoParc doit composer avec les fortes pluies

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

L’équipe du RécréoParc à Sainte-Catherine travaille d’arrache-pied afin que la qualité de l’eau de sa plage réponde aux plus grands standards. Mais des éléments hors de son contrôle viennent parfois compliquer les choses, comme ç’a été le cas le vendredi 27 juillet.

Les fortes pluies tombées dans la soirée du mercredi 25 juillet ont affecté la qualité de l’eau, au point où la direction a dû fermer temporairement l’accès à la plage aux visiteurs, du vendredi après-midi jusqu’au samedi 15h.

«Nous effectuons des tests trois fois par semaine, tant à la fermeture qu’à l’ouverture, pour couvrir le spectre le plus large possible. Les prélèvements sont pris à la fois dans le bassin et dans le fleuve. Ils sont incubés pendant 24 heures», explique Marie-Pierre Nadeau, coordonnatrice aux communications au RécréoParc.

Les tests effectués mercredi soir ont été analysés le lendemain et une décision a été prise le vendredi.

«La quantité de particules de la bactérie E. coli dans l’eau ne correspondait pas au standard. Nous avons fermé la plage de façon préventive afin d’assurer la sécurité des usagers», mentionne Mme Nadeau.

D’autres prélèvements ont été effectués le lendemain et la situation était rétablie, précise-t-elle.

L’équipe du RécréoParc doit gérer quotidiennement plusieurs éléments, dont la présence de goélands près du bassin.

«La pluie est la seule chose que nous ne pouvons pas contrôler!» souligne en riant Mme Nadeau.

Il s’agissait de la première fermeture de la plage cet été.