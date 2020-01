Plaisirs d’hiver à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant, en collaboration avec Loisir et Sport Montérégie et Kino-Québec, invite les citoyens à venir profiter de la saison hivernale dans le cadre des Plaisirs d’hiver, qui se dérouleront les 8 et 9 février, à la Base de plein air (296, rue Sainte-Catherine).

En plus des traditionnelles activités gratuites que l’on retrouve sur le site, plusieurs nouveautés se sont ajoutées cette année, dont les autos-tamponneuses sur glace ainsi que l’initiation au fatbike.

Samedi, la troupe de patineurs contemporains Le Patin Libre sera sur place afin d’offrir trois prestations suivies d’animation participative pour les patineurs présents.

Dimanche, ce sera au tour de la compagnie Moulin à vent d’animer le public en proposant un retour dans le temps. Venez jouer à des sports d’antan, assistez à un concert de musique traditionnelle et embarquez dans des manèges d’autrefois. Enfilez tuques, mitaines et bottes et venez profiter des activités gratuites offertes: glissade sur tube, maquillage, classique hivernale, tire sur neige, jeux gonflables et animations pour tous.

Horaire

Samedi 8 février de 13 h à 16 h

Dimanche 9 février de 11 h à 16 h.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, la programmation pourrait être modifiée.

(Source: Ville de Saint-Constant)