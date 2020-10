Plan d’aide de 70 M$ pour le loisir et les sports

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé jeudi un plan d’aide de 70 M$ destiné à venir en aide au milieu du loisir et des sports.

L’aide financière vise à venir en aide aux artisans du sport et du loisir, qui ont été durement touchés par la pandémie, a fait savoir la députée de Brome-Missisquoi, notamment les organismes affiliés au Conseil québécois du loisir et aux différentes fédérations sportives.

L’aide qualifiée de « flexbile » et de « nécessaire » par la ministre vise à maintenir les activités mises de l’avant par les différents partenaires du milieu, qui « ont agi de façon exemplaire depuis le début de cette crise », selon elle. L’aide sera accordée par l’entremise des programmes existants.

Les fédérations sportives obtiendront, notamment, une bonification de leur financement de 60 % dans le cadre du Programme de soutien aux fédérations sportives du Québec et une autre de 60 % dans le cadre du Programme de soutien au développement de l’excellence. Ce soutien financier permettra aux organismes nationaux de soutenir leurs clubs locaux ainsi que leurs associations locales et régionales. De plus, une bonification historique de 5 millions de dollars sera accordée pour le déploiement provincial du programme Accès-Loisirs.

Mme Charest a indiqué que plusieurs associations sportives avaient subi des pertes financières importantes au cours des derniers mois mais n’a pas d’information à l’effet que certaines aient cessé leurs activités.

Elle dit partager la même impatience manifestée par le premier ministre François Legault quant aux restrictions imposées au secteur des sports en milieu scolaire.

Le plan d’aide annoncé comporte aussi une contribution de 12 M$ destinée aux 12 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

« N’arrêtez pas de bouger et de faire des activités qui vous font du bien », a lancé la ministre, elle-même médaillée olympique, en invitant les gens à profiter des belles couleurs de l’automne.

Le plan de soutien financier prévoit notamment :