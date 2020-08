Plan de la rentrée : les services de garde se considèrent oubliés

Malgré de nombreux rappels, les services de garde se considèrent les grands absents du plan de la rentrée du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.

«À ce moment-ci, nous n’avons toujours pas de directives claires ni de réponses à nos questions quant à l’organisation des services de garde. Faut-il insister sur le fait qu’il est minuit moins une avant la rentrée ?» soutient Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain (CSQ) qui est convaincu que respecter les «bulles» sera impossible.

«Il faut bien mal connaître la réalité des services de garde en milieu scolaire pour penser qu’il sera possible de conserver les « bulles classes » matin, midi et soir. Ça se dit bien aux parents et à la population dans une entrevue, mais dans les écoles, la réalité est tout autre, ne serait-ce qu’en raison du jumelage des groupes, des ratios et de la pénurie de personnel», insiste Éric Gingras.

La Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP-CSN) partage le même point de vue. « Les «bulles» donnent une fausse impression de sécurité aux parents, puisque les élèves seront en contact avec plusieurs autres enfants, tant dans les autobus scolaires que dans les services de garde. Les conditions ne sont pas optimales pour y maintenir des groupes stables toute la journée », indique Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

«Il est temps qu’on cesse d’oublier les services de garde scolaire. Notre personnel est inquiet et se pose encore de nombreuses questions en raison du manque de directives claires sur le fonctionnement qui doit être mis en place pour la rentrée », mentionne de son côté Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN.

Article de Stéphane Lévesque, Initiative de journalisme local, L’Hebdo Journal