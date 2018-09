Un planchiste de 10 ans donne au suivant

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Du haut de ses 10 ans, Maxx Boucher accumule les victoires lors de compétitions de planche à roulettes. En plus d’être doué, il s’investit en amassant des planches usagées pour les enfants démunis, avec l’aide de sa mère, pour un organisme.

La maman du jeune planchiste, Marnie Berg, se dit impressionnée et fière de son fils.

«La première fois qu’il a gagné une compétition, je ne le croyais pas!, s’exclame-t-elle. Ce n’est pas comme les autres sports où tu marques des points, c’est plus complexe que ça.»

Le résident de Sainte-Catherine, qui pratique ce sport depuis qu’il a 6 ans et demi, connaît bien ses capacités.

«Je n’essaie pas des choses que je ne serais pas capable de faire. Je ne descends pas les plus hautes rampes tout de suite», explique-t-il.

Pour s’améliorer, il apprend les figures et sauts avec ses amis au skatepark et regarde des vidéos.

«À force de pratiquer, j’y arrive toujours. Ma première journée, j’ai raté beaucoup avant de réussir», dit-il souriant.

Le planchiste se pratique chaque semaine au Spin skatepark, à Brossard, et à la maison. Il passe des journées entières à s’entraîner pour assimiler les techniques.

«C’est une belle passion qu’on encourage», affirme Mme Berg.

«C’est le fun d’inspirer d’autres jeunes à faire du skate.» -Maxx Boucher, planchiste

Un jeune généreux

La mère du planchiste souligne que ce ne sont pas tous les garçons de son âge qui auraient accepté d’embarquer dans un projet comme celui de Skateboards for Hope. Cet organisme amasse et recycle des planches pour les redonner aux jeunes dans le besoin, notamment à Cuba, en Uganda et aux Premières nations.

Elle raconte qu’ils vont ensemble amasser les planches, même pendant les vacances.

Le résident de Sainte-Catherine se dit heureux de partager sa passion de cette façon, en permettant à des jeunes qui n’ont pas les moyens d’avoir de l’équipement. Depuis juin, le jeune planchiste a réussi à accumuler une vingtaine de planches.

«Je croyais que ce serait plus facile que cela. Au départ, j’avais fixé notre objectif à 50, mais on a baissé ça à 30», confie Mme Berg.

De son côté, son fils est confiant que l’objectif soit atteint d’ici la fin de l’été.

Quatre compétitions, deux première places

Dès sa deuxième compétition, au Skatefest de Saint-Hubert, Maxx Boucher a remporté la première place dans la catégorie 9 – 12 ans. Il a aussi gagné une compétition à Farnham et a récolté une deuxième place à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Le planchiste se prépare pour trois compétitions à venir dans les prochaines semaines.