Pluie de médailles d’or à la piscine pour l’Amiral

Crédit photo : Gracieuseté

Les athlètes du Collège Jean de la Mennais ont nagé vers la victoire lors du Championnat provincial scolaire de natation, disputé du 13 au 15 avril, à Saint-Jérôme.

L’établissement secondaire privé de La Prairie comptait 14 représentants sur les 54 de la délégation. Cinq d’entre eux ont complété la compétition avec une récolte cumulative de 15 médailles. Les nageurs de la catégorie benjamin masculin ont également remporté la bannière des champions.

«Ils étaient plus stressés que lors de la saison, mais ils ont travaillé très fort et sont restés concentrés sur leur stratégie», relate leur entraîneure Nicia Langlois-Pelletier.

Cette dernière a martelé ce message durant la saison afin de faire comprendre à ses athlètes l’importance de faire preuve de discipline.

«Ils savent ce qu’ils ont à faire et comprennent ce dont ils ont besoin pour bien performer en compétition», explique-t-elle.

Dominants au régional

Les nageurs de l’Amiral avaient déjà fait leur marque au niveau régional, en remportant les bannières de champions juvénile masculin et toutes catégories.

«Ç’a n’a pas été une si grosse surprise de se démarquer à ce niveau, avoue l’entraîneure. Au provincial, en revanche, c’est une belle récolte, très impressionnante.»

Mme Langlois-Pelletier en était à sa première année au sein du réseau scolaire, après avoir été entraîneure dans le circuit civil pendant 12 ans avec le Club de natation Samak à Brossard. Les nageurs des clubs s’entraînent généralement six fois par semaine, alors que les élèves du Collège Jean de la Mennais le font deux fois par semaine.

Trois membres de l’Amiral qui ont remporté des médailles au Championnat provincial évoluent également sur le circuit civil, souligne Mme Langlois-Pelletier. L’une d’entre elles, Maéva Vermette, poursuivra son cheminement en natation au cégep au programme sports-études.

Tableau des médailles

-Olivier Aubry: trois médailles d’or (50 m brasse, 50 m papillon et 100 m papillon)

-Philippe Montambault: deux médailles d’or (50 m brasse et 50 m libre)

-Maéva Vermette: quatre médailles d’or (100 m libre, 20 0m libre, 100 m quatre nages et 200 m quatre nages)

-Marie-Laurence Le Pailleur: deux médailles d’or (200 m quatre nages, 50 m papillon) et une médaille d’argent (100 m quatre nages)

-Hans Li Ying Pin: trois médailles d’or (50 m brasse, 100 m brasse et 100 m quatre nages)