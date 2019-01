Pluie verglaçante prévue en fin de journée

Crédit photo : Pixabay

Environnement Canada a lancé un avertissement concernant des précipitations de pluie verglaçante en fin de journée et ce soir sur le sud du Québec.

«À l’approche d’un front chaud, une bande de pluie verglaçante se développera sur l’Outaouais et Montréal en fin de journée aujourd’hui. La pluie verglaçante progressera ensuite vers l’est jusqu’à jeudi», lit-on sur le site de l’organisme fédéral.

Le mercure devrait grimper jusqu’à 3 oC dans la nuit pour atteindre 5 oC au courant de la journée de jeudi et par la suite descendre jusqu’à -13 oC.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes.