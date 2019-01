Plus d’autonomie avec la Nissan LEAF PLUS 2019

Article par Frédéric Mercier

À peine quelques jours après son dévoilement mondial au Consumer Electronics Show (CES), la nouvelle Nissan LEAF PLUS 2019 prend un premier bain de foule canadien au Salon de l’auto de Montréal.

Quasiment identique à la Nissan LEAF « ordinaire », cette nouvelle variante se démarque par une batterie de 62 kWh lui permettant une autonomie supérieure d’environ 40%.

La Nissan LEAF PLUS peut ainsi parcourir jusqu’à 363 kilomètres en une seule charge, une hausse importante en comparaison avec l’autonomie de 243 kilomètres de la LEAF de base.

Grâce à cette nouvelle batterie, la Nissan LEAF jouit aussi d’une puissance de 160 kW, ou 214 chevaux.

Chaque version aura sa propre désignation, soit S PLUS, SV PLUS et SL PLUS. Les prix seront dévoilés ultérieurement et le véhicule devrait être commercialisé en Amérique du Nord au printemps 2019.