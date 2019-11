Plus de 1 000 Constantins ont visité la chocolaterie de Willy Wonka

À l’occasion de l’Halloween 2019, le Pavillon de la biodiversité s’est vu transformé en chocolaterie, celle de Willy Wonka. Plus de 1 000 personnes ont bravé le mauvais temps afin de participer à ce parcours intérieur animé sous le thème du film « Charlie et la chocolaterie ».

Les jeunes et les moins jeunes, déguisés de leur plus belle parure, se sont promenés le long d’un parcours animé d’une dizaine de minutes. Ils ont eu la chance d’assister à des scènes mettant en vedette les personnages du célèbre film, soit Augustus, Veruca, Violette, Mike et Charlie.

« Nous sommes heureux de constater que cette activité attire autant de gens chaque année. C’est toujours un plaisir pour le conseil et moi de voir le bonheur dans le visage des citoyens à l’occasion de ce genre d’événement si féérique. », mentionne le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

Dans un décor coloré rempli de bonbons et de ballons, les participants ont vu les célèbres Oompa-Lompas danser, chanter, tout en travaillant. Le parcours se terminait par la remise d’un sac de bonbons sorti tout droit de la chocolaterie et préparé par les Oompa-Lompas. L’excentrique Willy Wonka était également sur place afin de transmettre aux enfants tous les secrets derrière ses friandises.

(Source: Ville de Saint-Constant)