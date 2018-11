Plus de 100 cas de maladie de Lyme en 2017 en Montérégie

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Un total de 102 Montérégiens ont eu la maladie de Lyme en 2017 et la Direction de la santé publique de la Montérégie s’attend à ce que le bilan 2018 ressemble à celui de l’an passé.

En date du 20 novembre, la compilation du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec fait état de 97 cas en Montérégie pour la présente année. Ce chiffre est établi en fonction du lieu de résidence des personnes atteintes. Il n’est pas dit qu’elles ont attrapé la maladie près de chez elles. En effet, des 102 Montérégiens touchés en 2017, 82 ont été infectés au Québec, indique un autre tableau.

Plus en détails pour 2017, il y a eu 16 cas déclarés pour le réseau local de services (RLS) de Jardins-Roussillon dont la région fait partie avec Châteauguay et Hemmingford. Il s’agit d’une augmentation comparée à six cas répertoriés en 2013, l’année la plus basse depuis cinq ans. Des 16 personnes touchées, 14 ont été infectés au Québec.

Le Reflet a tenté d’obtenir les données pour les sept villes de son territoire, en vain.

«Nous ne pouvons vous donner le nombre de cas de maladie de Lyme par ville pour préserver la confidentialité des données, car il s’agit de petits chiffres», a répondu Chantal Vallée, agente d’information pour le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Territoire vulnérable

De manière générale depuis 5 ans, le RLS Jardins-Roussillon est le second le plus affecté en Montérégie après le RLS de Richelieu-Yamaska. Dans la région du Reflet, les villes de Sainte-Catherine et La Prairie ont la cote «risque présent», alors que Kahnawake et Châteauguay ont la cote supérieure dite «risque significatif», selon la carte et la liste des municipalités à risque d’acquisition de la maladie de Lyme en 2018.

