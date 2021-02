Plus de 16 000 $ amassés pour aider André Blais

Une campagne de sociofinancement démarrée mardi midi sur le site internet Go fund me a récolté jusqu’à maintenant plus de 16 100$ pour André Blais, en deuil de son épouse Chantal Lippé, de ses chiens et de sa maison à la suite d’un violent incendie survenu le 21 février à Sainte-Catherine.

À lire aussi: Chantal Lippé a été une des premières entraineuses de boxe au Québec

La communauté de boxe amateur est en deuil

C’est Hugues Lefebvre qui l’a initiée. Il est devenu un ami proche de la famille après avoir été entrainé à la boxe par M. Blais à son centre du Gladiateur Gym à La Prairie au début des années 2010.

«J’ai passé la nuit debout à penser à ce qui leur était arrivé. Je voulais trouver une façon d’aider, a raconté le résident de Saint-Constant. Mon but, c’est de pouvoir enlever tout fardeau à André pour qu’il puisse se concentrer sur sa santé psychologique.»

M. Lefebvre espère que son ami pourra ainsi se servir de l’argent pour s’acheter des vêtements et des meubles, se nourrir et se loger, au besoin. Ce, entre-temps que la paperasse des assurances soit complétée.

Aucun dollar ne sera de trop, ajoute M. Lefebvre, considérant que M. Blais n’a pas été épargné depuis un an avec les pertes monétaires qu’a dû essuyer son gymnase en fermeture forcée en raison de la COVID-19.

Près de l’objectif

L’objectif est de recueillir 20 000$. Il a été revu à la hausse après avoir été rapidement atteint en l’espace de quelques heures, tant le couple est connu dans la région et dans le domaine des combats au Québec. Plus de 200 personnes ont fait des dons en 24 heures. M. Lefebvre remercie à l’avance les gens pour leur générosité et leur compassion.

Une page Facebook également

M. Lefebvre a aussi démarré une page Facebook pour faciliter les échanges entre ceux qui voudraient aider M. Blais autrement que monétairement.

La campagne de financement Go fund me s’appelle «Les Gladiateurs pour André», tandis que la page Facebook porte le nom «Les Gladiateurs derrière André».