Plus de 2 000 visiteurs aux Plaisirs d’hiver

La tempête hivernale de vendredi n’a pas empêché les 2 000 visiteurs de prendre part aux activités proposées dans le cadre des «Plaisirs d’hiver» les 8 et 9 février.

Les citoyens étaient invités à se rendre à la Base de plein air, afin de célébrer la saison hivernale. Les festivaliers ont entre autres pu glisser sur la butte enneigée, se sucrer le bec avec de la tire sur neige, encourager les jeunes lors de la classique hivernale, se faire maquiller ou s’amuser dans les jeux gonflables.

Les gens ont pu s’initier au fatbike, les plus petits ont pu défier leurs amis dans les autos-tamponneuses sur glace et les festivaliers ont pu se régaler au camion de rue Jerry Ferrer le dimanche midi.

Samedi, la troupe de patineurs contemporains « Le Patin Libre » a offert trois prestations pour le plaisir des visiteurs et dimanche, la compagnie « Moulin à vent » a proposé un retour dans le temps en invitant les gens à assister à un concert de musique traditionnelle, à embarquer dans des manèges d’autrefois et à s’amuser à des sports d’antan.

Dimanche a eu lieu la classique hivernale opposant des écoles secondaires de la région en collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). À 11 h, le Chêne Bleu de l’École secondaire Pincourt a affronté l’Arsenal de Jacques Leber Cadet D1 de Saint-Constant. Le match s’est terminé avec la marque de 2 à 2. Ensuite à 13 h 15, le Chêne Bleu a affronté Le Blizzard de la Magdeleine Juvénille D1 de La Prairie. Le match s’est terminé avec un score de 8 à 3 pour Le Blizzard. Les deux matchs ont attiré plusieurs spectateurs venus encourager les jeunes de la région. La mise au jeu protocolaire a été fait en présence du maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, des conseillers municipaux, Johanne Di Cesare, Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, André Camirand, Sylvain Cazes et David Lemelin, de la directrice de l’école de la Magdeleine, Nathalie Bérubé, de la directrice de l’école Jacques-Leber, Sophie Dufault, du député de La Prairie à la Chambre des communes, Alain Therrien et du coordonnateur des loisirs, Lionel Preira.

(Source: Ville de Saint-Constant)