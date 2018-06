Plus de 200 bières pour se désaltérer pour une bonne cause

Crédit photo : Journal Saint-François - Pierre Langevin

Le Festi-bières du Suroît revient pour une quatrième année au parc Sauvé. Du 7 au 10 juin, les festivaliers pourront trinquer à la santé du Défi-Logis avec un nombre record de bières.

Douze microbrasseries amèneront des fûts de leurs nombreux produits. Du groupe, en seront à une première visite à Valleyfield, soit Archibald de Québec, le Pub Brouhaha de Montréal et la microbrasserie West Shefford de Bromont.

«On a opté pour une grande quantité de bières cette année, a révélé Mike Deschambault du comité organisateur. Certains d’entre eux auront des surprises. »

Patrice Schoune, de la ferme-microbrasserie du même nom, va proposer un brassin spécial pour l’occasion. Après des bières blondes douce et amère, puis une rousse épicée, il va servir une bière brune conçue avec du malt de whisky.

«Il y en aura deux versions alors qu’il y en a une mise en baril de whisky, a-t-il expliqué. Elle y vieillira un mois et demi et va avoir un côté vanillé. J’espère que les gens vont en apprécier la dégustation à ciel ouvert.»

Une bière idéale pour accompagner les viandes fumées, les bretzels, une poutine au porc effiloché ou les grillades.

Justement, l’offre alimentaire est toujours bonne avec six exposants sur le site. Un nombre équivalant de vignobles et distilleries complètent l’offre à boire du Festi-bières du Suroît. L’organisation revient avec une soirée des brasseurs exclusives pour les VIP et exposants le 7 juin. Une formule 20h à 23h à laquelle les 50 premiers acheteurs du forfait pour le week-end (30$) méritent un accès.

Cette année, Safe-Alcool tiendra un kiosque aux deux accès du parc Sauvé et offrira un service de raccompagnement, digne de Nez rouge, aux festivaliers qui ne seront pas en état de conduire.

Martin Deschamps en spectacle

La programmation musicale de l’édition 2018 fait toujours place à des groupes locaux comme Morgan et l’hommage à Elvis, fait par un groupe de Brossard. Le rockeur Martin Deschamps, qui a vendu des centaines de milliers d’album en carrière, sera aussi de la fête. Il sera sur scène le 8 juin à 21h.

Le Défi-Logis bientôt en construction

L’événement du Fesi-bières du Suroît se veut une levée de fonds pour le Défi-Logis. En trois ans, le festival a permis d’amasser 135 000$. Avec d’autres activités bénéfices c’est 400 000$ qui ont été récoltés au fil des ans. Une somme qui servira à la construction d’un immeuble d’habitation à loyer modique destiné à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

«On est en instance pour finaliser les plans, a signalé Grag McKenna, président de l’APDIS. On devrait procéder à la construction cet automne au plus tard au printemps prochain.»

La Ville a déjà offert gracieusement un terrain dans le quartier Champlain, rue Bourget.

Microbrasseries présentes

Ferme brasserie Schoune – Saint-Polycarpe

Maltéus – Valleyfield

Bois Blanc – Hudson

Lagabière – Saint-Jean-sur-Richelieu

Domaine Berthiaume – Saint-Jean-sur-Richelieu

Trèfle noir – Rouyn-Noranda

Archibald – Québec

Pub Brouhaha – Montréal

Oshlag – Montréal

Grimoire – Granby

Bikecoeur Broue – Granby

West Shefford – Bromont

Programmation musicale

Vendredi 8 juin

19 h – Philau

21 h – Martin Deschamps

Samedi 9 juin

19 h – Relik

21 h – Morgan

Dimanche 10 juin

14 h – Hommage à Elvis