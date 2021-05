Plus de 400 nouveaux employés au CSSDGS en un an

Le nombre d’employés du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a augmenté de 7 % en un an et la masse salariale de 5,4 %.

Le rapport annuel 2019-2020 de l’organisation fait état d’un total de 6145 employés. Le rapport annuel 2018-2019 de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries devenue CSSDGS en février 2020 indique 6578 employés, soit 433 de plus. La masse salariale a avancé de 211,4 M $ à 222,8 M $ entre les deux années, représentant 11,4 M $ de plus.

Comment expliquer cette augmentation ?

« Comme le CSSDGS est en croissance, les besoins sur le plan des ressources humaines le sont aussi. Ils sont déterminés en lien avec nos obligations découlant des conventions collectives, de nos obligations légales et des besoins identifiés par toutes les unités administratives (établissements et services) dans le respect du budget disponible », explique Hélène Dumais, directrice adjointe au Service du secrétariat général et des communications.

« Par exemple, la volonté et la nécessité de développer l’utilisation des technologies en révisant les services offerts ainsi que la construction et les ajouts d’espaces (sept projets en cours, 14 demandes), font en sorte que l’embauche de nouveaux membres du personnel pour mener à bien ces projets est nécessaire », illustre-t-elle.

Parmi les projets majeurs en route au CSSDGS figurent la construction d’une nouvelle école secondaire et un nouveau centre de formation professionnelle à Châteauguay pour remplacer l’école Louis-Philippe-Paré actuelle et l’école de formation professionnelle voisine boulevard Brisebois. Une nouvelle école primaire verra aussi le jour à Léry.

Effectifs du CSSDGS en 2019-2020 :

Effectifs du CSSDGS en 2018-2019 :

Catégories d’employés

Sur les 433 employés supplémentaires, 190 sont des employés de soutien. Il s’agit « du personnel technique : dans les établissements, mais aussi dans les services (technicien(ne)s en éducation spécialisée, technicien(ne)s en organisation scolaire, secrétaires, agent(e)s de bureau, concierges, technicien(ne)s en bâtiment, etc.) », détaille Hélène Dumais. En 2019-2020, le CSSDGS employait 2617 personnes dans cette catégorie.

Le nombre de professionnels a augmenté de 31 entre les deux périodes, passant de 215 à 246. Il s’agit du « personnel des services complémentaires (psychologues, psychoéducateur(trice)s, orthopédagogues, etc.), mais aussi des ingénieur(e)s, architectes, conseiller(ère)s pédagogiques, agent(e)s de développement, analystes, etc. », informe la porte-parole.

Du côté des gestionnaires, leur nombre a progressé de 145 à 162, soit 17 de plus.

Contrairement aux autres groupes d’employés, le nombre d’enseignants a diminué entre 2018-2019 et 2019-2020. Il a fléchi de 3358 à 3353. Cinq de moins.

« Pour le personnel enseignant, entre chaque année scolaire, il y a des changements, notamment des départs et des arrivées. En cas de différence, comme entre 2018-2019 et 2019‑2020, cela ne veut pas dire que cinq enseignants sont manquants dans les classes. En effet, pour répondre à tous les besoins, le CSSDGS a offert des contrats pour répondre à ses besoins », explique Hélène Dumais.

Le nombre d’élèves a légèrement baissé de 32 600, en 2018-2019, à 31 400 en 2019-2020, toujours selon les rapports annuels du CSSDGS.

Politique de dotation

Le CSSDGS a adopté en juillet 2006 une « Politique de dotation » qui « précise les fondements de ses processus et de ses procédures de recrutement et d’engagement de personnes compétentes », informe Hélène Dumais. La politique stipule entre autres qu’ « à compétences égales, les personnes déjà à l’emploi de la Commission seront privilégiées ».

« Afin d’assurer une qualité de services auprès des élèves qu’il dessert, le CSSDGS favorise également l’intégration socioprofessionnelle de ses ressources et encourage leur développement », mentionne la porte-parole.