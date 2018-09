Plus de 450 participants à la Course Éclipse à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Saint-Constant

Plus de 450 coureurs ont pris part à la 3e Course Éclipse, le vendredi 7 septembre, à Saint-Constant.

Comme le veut le concept de cette activité familiale, les participants étaient maquillés et vêtus de couleurs vives pour parcourir les 5 km du sentier non chronométré. Par la suite, les participants ont pu effectuer des vols captifs de montgolfières retenues par des câbles, à environ 50 pieds du sol. De l’éclairage et de l’animation sous le thème des quatre éléments naturels (l’eau, l’air, la terre et le feu) ont également égayé la soirée. Des percussionnistes et des cracheurs de feu étaient notamment de la fête.