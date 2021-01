Plus de 5 500 personnes vaccinées en Montérégie

Ce sont précisément 5 516 doses de vaccin qui ont été administrées à des résidents et des travailleurs de la santé en Montérégie en date du 6 janvier, selon le gouvernement du Québec. En termes de doses par 100 habitants, ces chiffres placent la région parmi celles qui ont le moins vacciné pour la COVID-19 dans la province.

Selon la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM), le taux de vaccination plus faible s’explique par sa stratégie différente de vacciner d’abord les employés en CHSLD, ressource intermédiaire et familiale, puis les résidents de ces types d’hébergement.

«Nous vaccinons rapidement les gens au fur et à mesure que nous recevons des doses de vaccin, fait valoir Chantal Vallée, agente d’information à la DPSM. Les deux sites non traditionnels de vaccination, à Brossard et à Saint-Hyacinthe, vaccineront massivement les travailleurs jusqu’à dimanche.»

Les travailleurs du réseau hospitalier seront inclus dans cette vague de vaccination, précise Mme Vallée.

La DPSM fait savoir qu’elle dispose d’environ 3 900 doses supplémentaires pour vacciner des employés, en plus des quelque 4 400 nécessaires en vue de la deuxième injection aux travailleurs ayant reçu la première en décembre.

Résidents

Quant à la vaccination des résidents en CHSLD, ressource intermédiaire et familiale, elle a débuté le lundi 5 janvier sur le territoire du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), à la suite de la réception de 5 000 doses de la compagnie Moderna, précise Mme Vallée.