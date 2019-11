Plus de 60 kilos de miel récoltés dans les ruches de Saint-Constant

Les trois ruches urbaines, installées en juin, au Pavillon de la biodiversité, ont permis de récolter plus de 60 kilos de miel par des employés des travaux publics de la Ville, formés par la coopérative Miel Montréal.

Le succès de cette première récolte de miel repose principalement sur l’entretien des ruches. Les employés responsables devaient les inspecter une fois par semaine afin de valider la présence de la reine et qu’aucune maladie ou parasite ne se soit développée. Les ruches se sont d’ailleurs très bien déployées, car plusieurs étages ont dû être ajoutés au courant de l’été.

«Il est très rare d’avoir une récolte de miel aussi abondante la première année où les ruches sont implantées. Nous sommes donc très heureux du résultat. Je tiens d’ailleurs à remercier nos employés des travaux publics qui ont fait l’entretien des ruches pendant tout l’été et qui ont permis ce merveilleux résultat. Cette première récolte de miel sera remise lors du Banquet du maire, qui aura lieu dans le cadre du 275e anniversaire de la Ville », affirme Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

Dans les prochains jours, les ruches seront mises en hivernage. Un traitement contre les parasites sera donné et les abeilles seront nourries au sirop. Une membrane isolante sera aussi installée pour contrer le froid.

(Source: Ville de Saint-Constant)