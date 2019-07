Plus de 75 cyclistes à la Journée vélo des Abeilles pour une bonne cause

Quatre pelotons regroupant plus de 75 cyclistes ont pédalé au profit de la Fondation des gouverneurs de l’espoir lors de la deuxième édition de la Journée vélo des Abeilles, au RécréoParc à Sainte-Catherine, le 6 juillet. Les comédiens Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin ont parcouru 40 km pour la cause.

«On aime autant le sport que de s’impliquer et la cause des Gouverneurs de l’espoir nous tient vraiment à cœur. En tant qu’artiste et personnalité publique, il faut choisir sa cause et celle-ci est vraiment importante pour moi», laisse savoir Émily Bégin.

Celle-ci s’implique auprès de la Fondation des gouverneurs de l’espoir depuis 2004. Elle essaie de participer à «au moins trois événements par année pour me sentir bien».

«On a de la chance d’avoir des enfants en santé, alors on redonne de cette chance», affirme-t-elle.

Guillaume Lemay-Thivierge ajoute que «c’est la moindre des choses quand on est connus d’appuyer des bonnes causes comme celle-là».

Rappelons que La Fondation des gouverneurs de l’espoir finance des programmes de recherche sur le cancer pédiatrique et aide financièrement des familles québécoises en difficulté financière dont l’enfant est atteint de cancer.

Défi

Les deux sportifs ont choisi un parcours parmi quatre, soit 20 km, 40 km, 79 km ou 126 km. Ils étaient accompagnés de leurs fils pour pédaler en longeant la piste cyclable de la Voie maritime. Le couple admet que c’était un défi.

«Nous ne sommes pas de grands cyclistes sur des distances comme ça. Mon chum était vraiment bien équipé. Il m’a impressionné!» confie Mme Bégin.

Guillaume Lemay-Thivierge a dû composer avec une crevaison, mais était bien préparé et a terminé avec son groupe dans les temps. Les cyclistes qui partaient entre 7h30 et 10h30 on fait leur arrivée vers 12h.

Le couple amoureux du plein air a découvert le RécréoParc à Sainte-Catherine. Ils ont l’intention d’y revenir en famille.