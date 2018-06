Plus de 800 personnes au Festival des arts de La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté – Ville de La Prairie

Le Centre multifonctionnel Guy-Dupré était l’hôte du Festival des arts de La Prairie, les 26 et 27 mai.

Plus de 800 personnes ont visité l’exposition. Ce rendez-vous annuel regroupait des artistes peintres amateurs du groupe Art d’œuvres, ainsi que des élèves inscrits aux cours couture et créativité, dessin, peinture ado, photographie adulte et initiation à la photo ado offerts par la Ville. Le Club photo de La Prairie était également présent.

«Ces activités de loisirs ajoutent à la qualité de vie que nous souhaitons pour notre ville», a déclaré le maire Donat Serres.