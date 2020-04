Plus de personnel dans les CHSLD

Le gouvernement dépêchera plus d’infirmières et de médecins dans les centres d’hébergement de soins de longue durée où la situation est plus périlleuse.

« Il y a moins de monde dans les hôpitaux alors qu’on voit beaucoup de cas dans les résidences de personnes âgées, a indiqué François Legault. Ça reste une grande priorité de protéger les personnes les plus vulnérables aux virus. »

On sait qu’une résidence de Beauharnois a notamment connu ses premiers décès au cours des derniers jours. Les statistiques démontrent que 60 % des 150 décès sont survenus dans les CHSLD et résidences pour personnes âgées.

Aucune nouvelle hospitalisation en soins intensifs

Le bilan de la journée fait état de 29 nouveaux décès, 9340 cas confirmés (+760), 583 hospitalisations (+50) et 164 personnes aux soins intensifs. Un chiffre qui est le même que celui dévoilé hier.

« C’est la bonne nouvelle de la journée, a dit le premier ministre. C’est ce qu’on surveille le plus. Malgré les décès, et on ne s’y habitue pas, si on regarde froidement le nombre d’hospitalisation et celui en soins intensifs, ça se stabilise. C’est encourageant, on approche du fameux sommet. »

Appel aux leaders religieux

Si le fameux sommet semble sur le point d’être atteint, il est important d’observer les mesures sanitaires. Surtout, à l’approche de Pâques, une fête où les Québécois ont l’habitude de se réunir. « Ce n’est pas le temps de préparer des partys, a martelé François Legault. Je compte sur les leaders de communauté religieuse pour passer le mot. «