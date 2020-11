Plus de plaintes et d’interventions au CISSSMO

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a indiqué qu’un plus grand nombre de plaintes et interventions étaient survenues, lors de son bilan 2019-2020.

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 219 plaintes et 284 interventions apparaissent au bilan du CISSSMO. Ce bilan de 503 incidents se veut supérieur aux 372 répertoriés pour l’année précédente. Le bilan soutient que 38,2 % (192 plaintes et interventions) ont eu lieu en milieu hospitalier.

Il fait aussi état de 126 plaintes et interventions reliés à des situations de maltraitance, soit le quart des dossiers qui ont fait l’objet d’un examen par le bureau du commissaire.

Les autres motifs de plaintes et interventions concernent l’accessibilité, les soins et services, les relations interpersonnelles, les droits particuliers, l’organisation du milieu et les ressources matérielles et l’aspect financier.

Jean Pinsonneault, commissaire aux plaintes et à la qualité des soins et des services, évoque plusieurs raisons pour expliquer cette hausse. Parmi lesquelles, l’augmentation et le vieillissement de la population, la vigilance et l’adoption et l’application de la Loi contre la maltraitance des aînés et autres personnes majeures. «

«L’augmentation des demandes a généré des efforts soutenus de toutes les directions pour améliorer la qualité des soins et des services aux usagers tout en protégeant les aînés et les clientèles plus vulnérables, explique M. Pinsonneault. Mentionnons que la fin de l’année 2019-2020 a été marquée par l’arrivée de la pandémie qui s’est manifestée par une hausse des assistances pour des usagers inquiets des impacts sur les services, des risques liés à la pandémie dans nos installations ainsi que des ajustements des règles dans un contexte d’urgence sanitaire. »