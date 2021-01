Plus de véhicules en circulation dans la CMM, mais pas sur la couronne Sud

Alors que le nombre de véhicules de promenade continue de croître au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la situation est stable du côté de la couronne Sud et de l’agglomération de Longueuil, où on recense respectivement 643 et 553 voitures par 1 000 habitants.

C’est ce qui ressort des données datant de décembre 2019 qui ont été compilées un an plus tard par la CMM à partir des statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ).

Dans les MRC situées au pourtour de la CMM, on dénombre 661 véhicules par 1 000 habitants. Les chiffres sont sensiblement identiques à ceux de l’année précédente, alors qu’on en retrouvait 642 sur la couronne Sud, 553 dans l’agglomération de Longueuil et 658 dans les MRC.

Néanmoins, à la grandeur de la CMM, la situation est toute autre, alors que le nombre de véhicules de promenade en circulation a augmenté d’environ 23 500 entre décembre 2018 et décembre 2019. On en retrouve tout près de 2 millions à ce jour.

Les données démontrent que le nombre de camions légers de types VUS ou mini-fourgonnettes a poursuivi sa croissance, alors qu’on en compte 44 000 de plus. Le nombre d’automobiles a connu une baisse d’un peu plus de 20 000.

«Même s’il y a une certaine stabilité du nombre de véhicules par personne, le parc automobile continue de croître, ce qui contribue à amplifier les émissions de gaz à effet de serre et les problèmes de congestion. Ces données témoignent du besoin réel de consolider le réseau de transport en commun structurant de la région métropolitaine», soutient le conseiller en recherche et responsable de l’Observatoire Grand Montréal, Philippe Rivet, via communiqué.

Et les véhicules électriques ?

Dans la CMM, les données rapportent 32 590 véhicules électriques en circulation, soit 1,3% de l’ensemble des véhicules qui s’y trouvent. C’est près de 12 000 de plus qu’en décembre 2018.

Au sein de la couronne Sud, Nord et de l’agglomération de Longueuil, 1,6% du nombre total de véhicules immatriculés sont électriques.

Soulignons d’ailleurs que la Ville de Candiac se retrouve en 10e place parmi les 10 municipalités québécoises présentant la plus forte proportion de véhicules électriques sur l’ensemble des véhicules en circulation, soit 2,3%.