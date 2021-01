Plus d’habitants dans presque toutes les villes de la région

Toutes les villes du territoire couvert par Le Reflet, à l’exception de Sainte-Catherine, ont connu une hausse de leur population au cours de la dernière année. Au total, 1 674 nouveaux résidents se sont établis dans la région en 2020, selon le plus récent décret de population du gouvernement du Québec, adopté le 16 décembre.

Il s’agit d’une hausse globale moins marquée que lors des deux dernières années, alors que ce chiffre s’élevait à 2 400 en 2019 et à 2 237 en 2020.

C’est la Ville de Saint-Constant qui connaît la plus forte augmentation en termes d’habitants, alors que 642 personnes s’y sont installées dans la dernière année. Elle compte désormais 29 915 résidents, ce qui représente une hausse de 2,1%.

À Candiac, on enregistre une croissance de 2,2%, alors que près de 500 personnes s’y sont établis, ce qui porte le nombre d’habitants à 22 803.

La Ville de Saint-Philippe connaît la plus forte augmentation en termes de pourcentage. Elle compte désormais 7 318 résidents, soit 191 de plus qu’en 2019. Il s’agit d’une hausse de 2,6%.

À Delson, on recense 117 personnes de plus que l’année dernière et à Saint-Mathieu, 5.

La Ville de Sainte-Catherine est la seule à connaître une diminution, alors que 60 personnes de moins y habitent.

De son côté, La Prairie recense 26 474 habitants. C’est une augmentation de 1% dans la dernière année et de 6% depuis 2017.

Selon la Ville, sa croissance est appelée à se poursuivre au cours des prochaines années, notamment avec le développement de l’Écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc et la possible mise en place d’un mode de transport collectif électrique sur le boul. Taschereau, soutient-elle par voie de communiqué.

«Notre ville rayonne de plus en plus à travers le Québec», affirme le maire Donat Serres.

Pour appliquer des lois et règlements

Divulguées par Québec, les données de population servent de référence pour l’application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux, informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation sur son site Web. Le dénombrement est basé sur des estimations faites par l’Institut de la statistique du Québec en date du 1er juillet 2020.

«Les décrets de population ne doivent pas être utilisés pour un suivi historique de la population des municipalités, que ce soit à des fins d’analyse démographique ou d’aménagement du territoire», avise-t-on.

Décret 2020 par Villes

Saint-Constant : 29 915 résidents (+ 2,1%)

La Prairie : 26 474 (+ 1,1%)

Candiac : 22 803 (+ 2,2%)

Sainte-Catherine : 17 403 (- 0,3%)

Delson : 8 258 (+ 1,4%)

Saint-Philippe : 7 318 (+ 2,6%)

Saint-Mathieu : 2 327 (+ 0,25%)