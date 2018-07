Plus d’interventions des ambulanciers et des policiers en raison de la canicule

Crédit photo : Depositphotos

En raison du mercure qui dépasse les 30o C degrés, les ambulanciers et les policiers sont davantage sollicités.

«Depuis vendredi et jusqu’à maintenant [le 3 juillet en matinée] nous avons eu une dizaine d’interventions en lien direct avec la canicule. On parle d’épuisement et de coups de chaleur», mentionne Alexandre Barbeau, des communications à la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM).

Il précise que d’autres interventions, non comptabilisées en raison de la chaleur, pourraient avoir été causées par celle-ci.

«Nous avons été appelés pour des syncopes et des faiblesses qui sont sans doute reliées à la température», ajoute-t-il.

La CETAM, couvre 72 municipalités.

Alcool

Les agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont répondu à quatre appels durant le week-end.

«On parle de coups de chaleur, de difficultés respiratoires, de déshydratation et même de perte de conscience. Les interventions ont eu lieu en fin de journée, soit entre 19h et 21h30», mentionne Karine Bergeron, agente aux relations médiatiques.

«Les personnes ayant ressenti les effets de la chaleur sont âgées entre 30 et 55 ans, poursuit la policière. Dans la majorité des cas, elles ont mentionné avoir consommé de l’alcool une partie de la journée. Elles ont été prises en charge par les paramédics.»