Plus d’options de connectivité chez Toyota et Lexus pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Toyota Canada a annoncé que de nouvelles caractéristiques visant à améliorer l’expérience multimédia et la connectivité pour les automobilistes seront ajoutés à certains véhicules de l’année-modèle 2020, et ce, à compter du mois d’août chez Toyota et du mois de septembre chez Lexus.

Les modèles en question sont les Toyota Sequoia, Tundra, 4Runner et Tacoma ainsi que l’ensemble de la gamme RX de Lexus. D’autres emboîteront le pas plus tard en 2019 et en 2020.

D’abord, une application pourra être téléchargée à partir de l’App Store d’Apple et de la boutique Google Play. Avec la fonction Remote Connect (Toyota) ou Enform Remote (Lexus), les utilisateurs pourront verrouiller et déverrouiller les portières à distance, démarrer et arrêter le moteur, vérifier l’état des vitres et du toit ouvrant, vérifier le niveau de carburant, repérer le véhicule et surveiller les invités qui le conduisent.

De plus, grâce à Service Connect, ils pourront recevoir des alertes d’entretien, des notifications de rappel, des bilans de santé du véhicule et plus encore.

La compatibilité avec Android Auto viendra s’ajouter à Apple CarPlay déjà offert. L’Assistant Google permettra aux conducteurs de rester concentrés, connectés et divertis sans quitter la route des yeux ni lâcher le volant grâce aux commandes vocales. Dans le même ordre d’idées, la compatibilité avec Amazon Alexa permettra de transmettre des commandes au véhicule à distance au moyen d’un appareil Amazon à domicile.

Enfin, les clients qui s’inscrivent à l’aide du bouton SOS de leur véhicule Toyota ou Lexus entreront maintenant en contact avec un nouveau centre d’appels canadien. D’autres options d’inscription seront proposées ultérieurement.