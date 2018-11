Plus d’une vingtaine de nouveaux artisans au Salon des créateurs d’ici

Le Salon des créateurs d’ici de Candiac accueillera une cinquantaine d’exposants, dont 22 nouveaux, le samedi 24 et le dimanche 25 novembre, au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Parmi les nouveautés, il y a l’ajout d’un espace réservé à huit jeunes artisans de la relève. Les visiteurs pourront également mettre leurs emplettes dans de nouveaux sacs réutilisables à l’effigie du salon et de ses partenaires: la Ville de Candiac, la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon et Party Shop.

De plus, l’événement a renouvelé son partenariat avec Leucan Montérégie, afin de permettre de récolter des dons pour l’organisme via la vente de produits à la cantine et d’articles promotionnels.

La liste des exposants est disponible sur le site web http://saloncreateursdici.wix.com/saloncreateursdici.

Entrée gratuite

Samedi 24 novembre, de 10 h à 16 h 30

Dimanche 25 novembre, de 12 h à 16 h 30