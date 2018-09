Le plus gros et vieil arbre de Delson identifié

Crédit photo : Tirée de Facebook

À l’occasion du 100e anniversaire de la Ville de Delson, l’organisme la Vigile verte est parti à la recherche du plus vieil ou du plus gros arbre public. Celui-ci a été trouvé au parc de la Tortue.

Avec 110 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP), le chêne à gros fruits serait le plus gros et le plus vieux. Il aurait perduré dans le temps, puisqu’il se trouve dans une zone inondable, selon la Vigile verte.

Un peuplier deltoïde du parc Arthur-Trudeau arrive deuxième en termes de taille, mais pas en âge. Il mesure 109 cm de DHP. Il était le seul arbre du parc lorsque des terrains de soccer et de pétanques s’y trouvaient à la fin du 20e siècle.

En troisième position, un érable avec un DHP de 70 cm se trouve au parc Wilfrid-Boardman.

Sans être un des plus gros arbres à Delson, l’érable à guigère sur la rue Principale, qui peut être observé au bout de la montée de Bouleaux, ne passe pas inaperçu.

La Vigile verte, un organisme environnemental, n’a pas eu accès à l’inventaire arboricole de la Ville de Delson. Elle laisse savoir que d’autres arbres pourraient dépasser ceux-ci.