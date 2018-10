Plusieurs activités à La Prairie et Saint-Philippe pour la Semaine de prévention des incendies

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

Parce que le feu ne pardonne pas et que chaque année il fait de nouvelles victimes, la Semaine de prévention des incendies de La Prairie revient cette année avec le thème «Ne jetez pas de l’huile sur le feu».

Du 7 au 13 octobre prochains, les préventionnistes du Service de sécurité incendie de La Prairie organiseront plusieurs activités gratuites afin de sensibiliser la population aux feux de cuisson et surtout, à la façon de les empêcher.

«Les incendies peuvent être évités et des vies sauvées. Il est très important d’informer la population sur la façon de les prévenir. J’invite les citoyens à participer en grand nombre à ces activités gratuites», a déclaré le maire Donat Serres.

Nouveauté

Le 13 octobre, de 10h à 15 h, les Laprairiens sont conviés à la journée portes ouvertes

à la caserne des pompiers. Nouveauté cette année, le public pourra visiter la roulotte Scènes d’enquête et tenter de deviner l’origine des incendies simulés. Cette activité ludique et interactive qui vise à sensibiliser sur certains gestes qui ne pardonnent pas, est habituellement destinée aux adolescents de la ville, une clientèle rarement ciblée dans ce contexte.

De plus, lors de cette visite toujours très populaire, les citoyens pourront en apprendre plus sur le métier de pompier en visitant la caserne, les camions et les installations. Des jeux gonflables, un barbecue et des découvertes fascinantes sont aussi au programme pour le plus grand plaisir de tous les membres de la famille.

Pour plus de renseignements : https://www.ville.laprairie.qc.ca/semaineprevention

Concours Pompier ou pompière d’un jour

Encore cette année, le gagnant du concours Pompier ou pompière d’un jour sera reçu pour une journée complète d’activités avec le Service de sécurité incendie. Il aura la chance de visiter la caserne des pompiers, d’enfiler l’habit de combat, de monter dans un camion échelle, et même de combattre un incendie lors d’un exercice de simulation sécuritaire, en plus de signer le livre d’or de la Ville et de rencontrer le maire Donat Serres. Dans le cadre de ce concours, les élèves de cinq classes du primaire provenant de chacune des cinq écoles de la ville, auront également l’opportunité de rencontrer les membres du Service de sécurité incendie durant une demi-journée les 9, 11 et 12 octobre.

Brunch des aînés

Le 12 octobre, plus de 80 aînés de La Prairie participeront à un déjeuner-causerie à la caserne des pompiers. Il sera question de mesures de prévention avec les membres du Service de sécurité incendie. Ils assisteront aussi à une démonstration sur la façon sécuritaire d’éteindre un feu de cuisson. Les places sont limitées. Les réservations se font auprès de la Maison des aînés au 450 444-6736.

(Source : Ville de La Prairie)

À Saint-Philippe aussi

Les membres du Service de sécurité incendie Saint-Philippe – Saint-Mathieu invitent les résidents à la journée portes ouvertes de la caserne, le samedi 13 octobre, de 10h à 15h. Une occasion de découvrir de près les camions et les équipements qu’utilisent les pompiers. Jeux gonflables et barbecue seront au programme de cette activité. La caserne est située au 2700, route Édouard-VII à Saint-Philippe.

(Source : Ville de Saint-Philippe)