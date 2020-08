Plusieurs attaques de chiens à Kahnawake

Après plusieurs attaques de chiens qui n’étaient pas tenus en laisse récemment, le Conseil Mohawk de Kahnawake (MCK) a dû rappeler les pénalités imposées dans ces cas, le 5 août.

La fin de semaine dernière, un jeune garçon a été attaqué et mordu alors qu’il promenait son chien en laisse. Récemment, un chien, dont la race est croisée avec un pitbull, a attaqué et grièvement blessé un mini poodle tenu en laisse. Celui-ci était promené par un enfant et sa grand-mère. Ils ont subi des égratignures et des ecchymoses. De plus, une femme a signalé avoir été menacée par des chiens errants alors qu’elle marchait à deux occasions en juillet, selon le MCK.

En vertu de la loi en vigueur sur le territoire, une contravention d’un minimum de 50$ et d’un maximum de 1 000$ peut être donnée. L’animal peut également être euthanasié en cas de récidive, précise le MCK par voie de communiqué.

«Durant les dernières années, nous avons constaté une responsabilisation des propriétaires d’animaux, mais récemment nous voyons une augmentation des chiens laissés à eux-mêmes», affirme Frankie McComber, responsable du portefeuille de la Sécurité publique.

Il ajoute qu’«il est facile de blâmer les chiens pour leur comportement, mais qu’en réalité le problème peut être résolu par les propriétaires en gardant leurs animaux attachés adéquatement».