Plusieurs entraves en raison de travaux d’entretien sur l’autoroute 30

Les travaux d’entretien se poursuivent sur l’autoroute 30 au cours des prochains jours, annonce A30 Express.

La voie de gauche à la hauteur du km 58,5 en direction est à Saint-Philippe sera notamment fermée du 10 au 11 août, de 20h à 5h.

De plus, la voie de gauche sera entravée entre les km 28 et 65 dans les deux directions, entre Mercier et Brossard, du 10 août, 20h, au 14 août, 5h.

Enfin, l’autoroute 30 sera également fermée complètement en direction est, entre les km 32 et 40 à Châteauguay, du 11 au 13 août, de 20h à 6h. La circulation s’effectuera à contresens sur la voie de gauche dans la circulation opposée. En direction ouest, les travaux auront lieu du 13 au 14 août, de 20h à 6h, provoquant les mêmes entraves. Des détours seront indiqués dans les deux cas.