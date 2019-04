Plusieurs entraves sur l’autoroute 10 au cours des prochains jours

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que la construction du pont d’étagement du boulevard du Quartier, au-dessus de l’autoroute 10 à Brossard, reprendra ses activités et nécessitera des fermetures de nuit de l’autoroute 10 et de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 10 et 30.

Des fermetures complètes pour construire la structure débuteront le mardi 23 avril et se poursuivront jusqu’en mai. Par la suite, d’autres fermetures complètes seront requises pour le bétonnage et le décoffrage du tablier (juin et juillet).

Entraves et gestion de la circulation prévues dans la semaine du 22 avril

Dans la nuit du mardi 23 avril à 21h au mercredi 24 avril à 4h30

Fermeture complète de la voie de desserte de l’autoroute 10 en direction ouest (jusqu’à 5h), ce qui implique :

la fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 10 en direction ouest.

la fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute 30 en direction est vers l’autoroute 10 en direction ouest.

Dans la nuit du mercredi 24 avril à 21h au jeudi 25 avril à 4h30

Dans la nuit du jeudi 25 avril à 21h au vendredi 26 avril à 4h30

Dans la nuit du vendredi 26 avril à 22h30 au samedi 27 avril à 7h

Fermeture complète de l’autoroute 10 en direction ouest, ce qui implique :

la fermeture complète de la voie de desserte de l’autoroute 10 en direction ouest (jusqu’à 5 h les matins de la semaine et jusqu’à 7h le samedi matin).

la fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 10 en direction ouest.

la fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute 30 en direction est vers l’autoroute 10 en direction ouest.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les interventions pourraient être reportées.

(Source: Ministère des Transports)