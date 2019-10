Plusieurs fermetures sur le boulevard Jean-Leman jusqu’en décembre

Des travaux d’aqueduc dans le cadre du projet TOD de la gare occasionneront des fermetures complètes et partielles du boulevard Jean-Leman, entre les intersections du boulevard de Sardaigne et de l’avenue de la Sorbonne, à Candiac, à partir du lundi 28 octobre, à 7h, et ce, jusqu’en décembre.

Des entraves à la circulation sont à prévoir pour les usagers de la route et pour les personnes utilisant la gare de Candiac. Les accès à cette dernière et aux résidences seront maintenus avec un détour prévu à partir du boulevard Jean-Leman et de la rue de Syracuse. Une signalisation sera mise en place pour indiquer les voies de contournement.

Les travaux incluent le remplacement d’une portion du réseau d’égout pluvial, la mise en place de conduites d’eau potable et la reconstruction de la structure de chaussées, notamment. Ils pourraient être écourtés ou décalés selon la progression, les conditions météorologiques ou d’autres contraintes, indique la Ville.