Plusieurs modèles BMW seraient au bord de l’élimination

Article par Guillaume Rivard

Les constructeurs allemands traversent une période difficile, on le sait.

Daimler vient d’enregistrer sa première perte trimestrielle en une décennie et, plus tôt cette année, BMW a annoncé qu’il implanterait une série de mesures de rationalisation afin de compenser les profits fortement en baisse.

Comme bien d’autres joueurs dans l’industrie automobile, BMW doit dépenser des sommes faramineuses pour développer de nouvelles technologies qui satisferont aux réglementations de plus en plus strictes en matière de consommation et d’émissions, sans parler des exigences des véhicules électrifiés et autonomes de demain.

Si son fameux moteur V12 sera épargné jusqu’en 2023, BMW aurait décidé d’éliminer plusieurs modèles à faible diffusion de sa gamme, selon ce que rapporte le magazine Automobile, citant des sources anonymes au courant du dossier.

Certains d’entre eux, si le tout s’avère véridique, risquent de surprendre les amateurs étant donné qu’ils existent depuis peu de temps. On parle du coupé et du cabriolet de Série 8, du roadster Z4, du petit multisegment X2, du cabriolet de Série 2 et de la berline de Série 7 à empattement régulier.

Ailleurs dans le monde, des voitures comme la Série 1 à trois portes et la familiale de Série 2 à cinq portes seraient rayées de la carte.

Bon, tâchons de clarifier certains points. Les modèles à deux portes de la Série 8 ainsi que la Z4 vont sans doute demeurer au catalogue pour toute la durée de leur génération, BMW ayant investi trop d’argent pour les abandonner aussi rapidement. Le cabriolet de Série 2 évolue dans un segment très niché, tandis que la plus courte des Série 7 ne vend pas autant d’unités que celle à empattement allongé.

Le X2 constitue une surprise, certes, puisque les petits utilitaires sont en grosse demande ces temps-ci et que ses ventes augmentent graduellement. Ce qui est paradoxal, c’est que les dirigeants de BMW auraient donné le feu vert à la création du X8, une version plus sportive du X7 aux allures de coupé qui sera disponible avec des motorisations très poussées, dont un système hybride rechargeable et une variante haute performance M.

Par ailleurs, rappelons que la BMW i3 sera mise de côté et remplacée par une voiture électrique plus conventionnelle basée sur la plateforme du X1, quelque part en 2022.