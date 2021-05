Plusieurs nouveautés offertes cet été au Parc Safari

Le Parc Safari d’Hemmingford ouvrira ses portes le vendredi 21 mai pour 49e saison d’activités qui sera ponctuée par plusieurs nouveautés.

D’une part, dans la section de l’Oasis tropicale, les visiteurs pourront prendre part à « une aventure en tube sur le fleuve Nil qui mène les braves aventuriers de la Nubie aux ruines de Koush, en passant par l’Ouganda et ses gorilles des montagnes, le Soudan et le barrage hydroélectrique de Khartoum, l’Égypte et la Vallée des Rois. »

Cette nouvelle attraction appelée La Descente du Nil transporte ensuite les participants dans la pyramide de Kheops et devant le navire passager Soudan, reproduit à 50% de sa taille originale de 70 mètres. Ce parcours sera accessible à compter du 24 juin.

Par ailleurs, les visiteurs auront aussi accès au nouveau Pavillon découvertes, fruit d’une coopération entre le musée Redpath, le Centre minéralogique de Montréal, la Municipalité de Sherrington et la collection privée du paléontologue François Cornu.

Ils auront à diverses informations portant sur les mystères de l’évolution, du Big Bang à nos jours, de la poussière à la formation des minéraux, aux galaxies, aux dinosaures, jusqu’à l’Homme.

Hébergement en mini-maisons

Le Parc Safari propose également une toute nouvelle expérience exclusive qui consiste en nuitée avec les lions, dans des mini-maisons appelées Coolbox.

Il sera possible de planifier des séjours d’une nuit et deux journées au son du rugissement des lions. Ce concept d’hôtellerie de plein air permet aussi aux familles de découvrir la vie nocturne des animaux, accompagnées d’un guide.

D’autres activités nocturnes sont au programme tels qu’une animation à la découverte des oiseaux de proie, une marche au crépuscule et un déjeuner avec les lions. Les Coolbox sont équipées d’une cuisinette, de vaisselle, douche et salle de bain. Il suffit d’apporter sa nourriture, sa literie et ses effets personnels.

Le Parc offre toujours son parcours pavé de cinq kilomètres du Safari Aventure permettant un contact privilégié avec les animaux. Celui-ci mène au Jardin des oiseaux, aux Tunnels des félins, à la Ferme des cinq continents, à la Terrasse Afrika qui surplombe la Plaine d’Afrique, à la passerelle Olduvaï où se trouvent les macaques, les hyènes, les lions blancs et fauves.

Une autre passerelle longe la Plaine d’Afrique où les élans du Cap, zèbres, rhinos et girafes attendent les photographes. Sans oublier le vol majestueux des oiseaux de proie, la forêt abondante, ainsi que les nombreux sentiers et aires de pique-nique qui égayeront la visite.

À noter qu’en raison de la pandémie, le port du masque est requis dans certaines zone et l’accès au parc aquatique est limité à des moments prédéterminés. Les restaurants et la boutique sont ouverts et respectent les consignes de la Santé publique… et les visiteurs pourront à nouveau nourrir les animaux en toute sécurité.