Article par Germain Goyer

À l’aube du Salon de l’automobile de Genève, Polestar présente son deuxième modèle. Il sera dévoilé en primeur mondiale lors de ce prestigieux salon.

Décrite comme étant une compacte de luxe à hayon comptant cinq portières, la Polestar est entièrement électrique.

Ses deux moteurs électriques déploient 400 chevaux et 487 livres-pied. Cette puissance et ce couple lui permettent d’accélérer jusqu’à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Sa batterie de 78 kWh lui permettra de parcourir 500 kilomètres avec une seule charge.

Du côté de Polestar, on ne s’en cache pas, on vise carrément le marché que la Tesla Model 3 est actuellement en train de défricher.

Comme c’était également le cas de la Polestar 1, ce deuxième modèle est doté de ceintures de couleur dorée.

En option, il sera possible de choisir les amortisseurs Öhlins, les freins Brembo et des jantes de 20 pouces.

La Polestar 2 sera commercialisée au Canada. Les premières livraisons sont prévues au cours de l’été 2020. Il est déjà possible de précommander son exemplaire moyennant un dépôt de 1500$.

Les versions Launch seront offertes à partir de 69 900 $ CAN. Une version plus abordable verra le jour plus tard.