La police encourage les parents à utiliser l’application SIGN4L

La Régie intermunicipale de police Roussillon invite les parents du territoire à télécharger l’application SIGN4L sur leur téléphone intelligent ou tablette. Créée par le Réseau enfants-retour, elle permet de gagner du temps en cas de disparition, de fugue ou d’enlèvement.

Concrètement, elle permet aux utilisateur de stoker des images et des descriptions physiques à jour de leur progéniture.

«Celles-ci peuvent être envoyées instantanément par courriel ou texto aux autorités pertinentes, leur permettant du coup de gagner du temps et de traiter l’urgence de manière beaucoup plus rapide», vante le Réseau enfants-retour.

Les informations ainsi sauvegardées ne sont pas conservées dans une banque de données. Seuls les parents ou les gardiens peuvent accéder à la fiche de leur enfant. Une fonction de rappel, qui varie selon l’âge de l’enfant, permet de faire des mises à jour en tout temps.

Lancée à la fin mai, l’application SIGN4L comprend également des conseils de sécurité pour les enfants ainsi que les quatre étapes cruciales à suivre dans les moments suivant la disparition d’un enfant. Elle a été développée grâce à un don de Telus.

«La Régie intermunicipale de police Roussillon encourage les parents à utiliser l’application. Les informations facilement accessibles augmenteront la rapidité et la qualité des démarches d’enquêtes et des recherches», fait valoir François Michaud, policier attitré à la prévention et aux relations avec les médias.

SIGN4L peut être téléchargée dans App store ou Google play store.

Enfants disparus au Québec en 2017

Accidents: 5

Enlèvements par un étranger: 9

Perdus ou égarés: 19

Enlèvements parentaux: 27

Fugues: 5639

Inconnu/autre: 1326