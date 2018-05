Les policiers à la recherche des victimes de Mohammed-Amine Bouchia ou de Abdel-Malek Belamri

Crédit photo : gracieuseté

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de toute personne qui aurait été victime de vol qualifié, d’agression armée ou de vol, de la part de Mohammed-Amine Bouchia ou de Abdel-Malek Belamri.

Les deux suspects ont été impliqués dans au moins deux agressions armées survenues les 1er et 17 avril 2018, à l’extérieur du métro de Longueuil. Les victimes ont été dépouillées de leurs effets personnels soit appareils électroniques, argent et autres objets.

Bouchia et Belamri ont depuis été arrêtés et font face à plusieurs accusations dont celles de vol qualifié, d’agression armée et de voies de fait grave.

Le SPAL croit que Bouchia et Belamri pourraient avoir fait d’autres victimes. Il invite les victimes à rapporter tout crime en composant le 450 463-7211 ou le 911 immédiatement.