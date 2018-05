Des policiers honorés pour leurs années de service

Crédit photo : Gracieuseté

Des agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont vu leurs années de service soulignées lors d’une cérémonie qui a eu lieu au poste de Candiac, le 9 mai.

Le directeur de la Régie, Marc Rodier, a remis un certificat et une médaille à la policière Sandra Blouin pour ses 20 ans de service. Le sergent-détective André Fluet a reçu également un certificat et une barrette pour ses 30 ans de service. Idem pour le sergent-détective Normand Vinet qui ne pouvait être présent à la cérémonie.

La Médaille de la police pour services distingués fait partie des décorations officielles de la Chancellerie du Gouverneur général du Canada. Elle a été instituée le 12 août 1983 pour reconnaître les policiers qui ont servi de manière exemplaire, ont eu une conduite irréprochable et effectué leur travail avec ardeur et efficacité. Les récipiendaires doivent avoir 20 ans de service à plein temps dans l’une ou plusieurs des forces de police canadiennes reconnues. Les barrettes, quant à elles, sont remises à 30 et 40 ans de service.

Assermentation

M. Rodier a également procédé à l’assermentation de 12 nouveaux policiers. Ces agents ont prêté les serments professionnels et de discrétion prévus à la Loi sur la police.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs élus, de nombreux officiers et policiers de la Régie, ainsi que des membres de la famille accompagnant les recrues et les médaillés.