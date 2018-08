Les policiers recherche d’autres victimes d’un homme accusés d’actions indécentes

Crédit photo : SPAL

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin de retrouver toute personne qui pourrait avoir été victime de Julien Carpentier, qui a récemment été arrêté pour actions indécentes.

L’homme en question est accusé de bris de probation et d’actions indécentes, qui auraient été réalisées à bord de son véhicule, un Honda Civic 2001 noir, en juillet à Boucherville. Le SPAL indique qu’il est possible qu’il ait commis ce genre d’infraction ailleurs que sur le territoire de l’agglomération, notamment à Montréal et à Laval.

Julien Carpentier est actuellement détenu et sera au palais de justice de Longueuil le 8 août pour son enquête sous caution.

Toute information peut être transmise anonymement à l’organisme Échec au crime en composant le 1 (800) 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à www.echecaucrime.com.

Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime et permis l’arrestation du suspect pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000$.

(Source: SPAL)