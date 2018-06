Les policiers toujours actifs pour contrer l’exploitation sexuelle

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) à tenu quelques opérations au cours des dernières semaines dans le but de débusquer des hommes qui sollicitent les faveurs sexuelles de mineurs. L’intervention du SPAL a menée à l’arrestation de 3 individus ayant sollicité les services sexuelles de mineurs et devront comparaître aux cours des prochaines semaines. Notons qu’ils sont passibles d’une peine minimale d’emprisonnement de 6 mois.

Depuis l’implantation du projet MOBILIS en 2008, le SPAL a non seulement su démontrer sa ferme intention de lutter contre les proxénètes qui exploitent des jeunes filles, mais aussi de soutenir les jeunes mineurs afin de les éloigner et les protéger de ce secteur d’activités criminelles et hautement dangereux pour leur sécurité.