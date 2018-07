Un pont bloqué par des outardes à Salaberry-de-Valleyfield

Crédit photo : Photo Sylvie Dumas

Une famille d’outardes a bloqué momentanément la circulation automobile le dimanche 22 juillet vers 16h45 sur le pont Mgr-Langlois.

Le groupe de volatiles a forcé les automobilistes à ralentir, voire à s’immobiliser totalement durant quelques minutes, le temps qu’un agent de la Sûreté du Québec s’emploie à les repousser en claquant dans ses mains.

Bien qu’elles soient mignonnes à regarder, la présence de plus en plus grande de ces bernaches du Canada en milieu urbain occasionne certains problèmes, notamment dans les parcs situés aux abords des cours d’eau, comme c’est le cas dans le parc Delpha-Sauvé et sur les rives du vieux canal de Beauharnois, où l’on déplore la présence de leurs résidus. Aussi, les autorités doivent réitérer leur recommandation à l’effet de ne pas nourrir ces outardes.