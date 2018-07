Le pont Champlain devrait se nommer pont Samuel-de-Champlain, selon l’Agglomération

Le futur pont Champlain devrait porter le nom complet du personnage historique à qui il fait honneur et se nommer ainsi pont Samuel-de-Champlain. C’est la demande que l’Agglomération de Longueuil fera au ministre des Transports du Canada Marc Garneau.

Une résolution à cet effet a été adoptée à l’unanimité lors de la séance du conseil du 5 juillet.

Donner le nom complet du fondateur de Québec au pont qui remplacera le pont Champlain permettrait ainsi de «réparer l’oubli de 1960», peut-on lire dans le sommaire décisionnel.

La demande évoque également «l’importance de rappeler à la mémoire les exploits et la contribution de ce grand explorateur, navigateur et scientifique qui a su par-dessus tout préparer la fondation de Québec et l’établissement des Français en terre d’Amérique».

Il est également d’usage de donner à des infrastructures et lieux les noms complets de personnages historiques, rappelle le conseil. (A.D.)